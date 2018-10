Ophef om Kylie Jenners cornflakes

„Ik at voor het eerst cornflakes met melk. Het heeft mijn leven veranderd”, liet Kylie via Twitter weten. „Ik at mijn cornflakes altijd droog. Ik heb nooit de moeite genomen er melk bij te doen.” Hoewel velen haar bericht vooral heel grappig of opmerkelijk vinden, zijn er ook een aantal volgers die haar ervan beschuldigen een leugenaar te zijn. Al snel ontstaat er een rel op het sociale platform.

Fans van het eerste uur merkten op dat Kylie in 2013 al een foto op Instagram heeft gedeeld van een kom ontbijtgranen met melk, dus kan haar recente bericht niet anders dan een leugen zijn. Volgens anderen ging het destijds echter om yoghurt en niet om melk.