Edwin Evers scoort weer met Frank de Boer-imitatie over eerste EK-wedstrijd

’Geweldig’, ’Fantastisch’, ’Ouderwets gelachen’ en talloze smileys zijn het resultaat op de video die het radio-icoon via het account van de Edwin Evers-band deelt. De voormalige 538-dj stond onder meer bekend om zijn lachwekkende en sterke imitaties van voetbalspelers en -coaches waarbij die van de broertjes Frank en Ronald de Boer altijd al razend populair waren. De twee waren dan ook te gast in de laatste uitzending van Evers in december 2018.

In deze sketch belt hij ’nog even’ met bondscoach Frank de Boer. De spot wordt gedreven met diens mondkapje en het sportvliegtuigje dat zaterdag boven het trainingsveld van Oranje vloog. Ook laat hij de bondscoach de namen van bekende Oranjespelers als Donny van de Beek en Matthijs de Ligt verhaspelen en suggereert hij dat De Boer het speelschema niet goed in zijn hoofd heeft. „Maar Frank, de wedstrijd is vanavond!”. Imitatie-De Boer: „Nee, die wedstrijd is donderdag pas. We hebben vanavond gereserveerd bij de Italiaan voor 16 personen, niet iedereen gaat mee.”

„Wat missen we dit op de radio!”, reageren fans. Er volgen dan ook meerdere verzoeken aan Evers: „Kom alsjeblieft terug!” Die kans lijkt klein, want onlangs liet de radio-dj nog weten dat hij vooral druk bezig is met zijn tweede album en veel aanbiedingen voor een comeback afwees.