Kroonprins Haakon oefent met amputeren

De Noorse kroonprins trad in de rol van leerling van de luchtambulanceploeg en moest assisteren bij de fictieve reddingactie van twee jonge mannen die gewond waren geraakt bij een bergtocht. Een van hen was onder een steen van 1,5 ton terecht gekomen waarbij hij ernstig gewond raakte. Haakon moest assisteren door bloed aan te bieden, een grote steen weg te duwen en het ’been’ vast te houden zodat het geamputeerd kon worden.

„Het was heel interessant om te zien hoe ze nauw samenwerken”, zei hij na afloop van de oefening over het luchtambulanceteam. „Ze zijn klaar voor het werk, ook al werken ze niet dagelijks samen als teams. Alles verliep gemakkelijk in deze gecompliceerde situatie, met een patiënt die groot trauma heeft.”