Temptation-Tim is liefde van leven alweer kwijt

„Er was jaloezie in het spel”, vertelt Tim aan het Vlaamse TV Familie. “Heel wat dames willen even met mij op de foto, en dat zinde Rani niet. Dat mocht niet. Terwijl zij zelf uitging met andere jongens en dan sensueel met hen danste.” Volgens Tim is hij niet bedrogen door Rani, maar scheelde het niet veel. „Er zijn wel dingen gebeurd... Ik kreeg foto’s toegestuurd waarop Rani dus echt wel intiem stond te dansen met andere mannen. Straf, toch? Want zelf is ze heel jaloers.”

Geen serieuze liefde

Hoewel Tim er sterk op hoopte nu eindelijk de ware te hebben gevonden, was de relatie nog erg pril. Hij vertelt dat ze pas een paar dagen samen waren toen hij zijn nieuwe liefde bekendmaakte. „We hadden daarvoor al wel een tijd contact via sms. Rani woont 95 kilometer van mijn vandaan. Voor de liefde is geen enkele afstand me te groot, maar er moet dan wel een echte klik zijn. Ik denk dat het heel gauw van beide kanten duidelijk was dat er geen serieuze liefde in zat. Vanaf het moment dat we echt fysiek een relatie waren begonnen, dus niet alleen via sms en Facebook, is het gewoon veranderd.”

Hoewel hij op dit moment nog geen nieuwe vrouw heeft gevonden, laat hij via Instagram weten te weten wat echte liefde is. „ True love is a dogs love!”, schrijft hij bij een fotocollage van hem en zijn hond.