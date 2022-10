Premium Het beste van De Telegraaf

Gevecht om zevenhonderd miljoen Gisele Bündchen gaat nu zelf voor touchdown!

Door Sander Tromp

Komen aan alle sprookjes dan toch een einde? Na dertien jaar huwelijk strandt het, volgens ingewijden, nu ook tussen ex-topmodel Gisele Bündchen en sportheld Tom Brady. Ⓒ ANP/HH

En wéér ligt een sterrenkoppel in scheiding. Tussen het Braziliaanse voormalig topmodel Gisele Bündchen en American Football-legende Tom Brady komt het, na een huwelijk van dertien jaar, niet meer goed. Inmiddels is het advocatenwerk voor gevorderden geworden. De inzet betreft een slordige zevenhonderd miljoen euro, vastgoed over de hele winkel en het belangrijkste van alles... de voogdij over hun kinderen.