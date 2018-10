Meghans moeder mag mee naar lancering kookboek

De yoga-instructrice uit Californië was sjiek gekleed in een beige top met een sjaal eroverheen, op een flanellen broek en bijpassende pumps met een enkelbandje, is te zien op videobeelden van Chris Ship van ITV News. Ze paste helemaal in haar koninklijke omgeving. Tegenover haar gasten introduceerde ze zich als ’Meghan’s mam’. Natuurlijk was ook Meghans echtgenoot prins Harry van de partij.

Het kookboek dat gelanceerd werd, is gebaseerd op een idee van Meghan. Zij kwam op dat idee toen ze de gemeenschappelijke keuken bezocht waar slachtoffers van de brand in de Grenfell Tower uit verschillende culturen met elkaar kookten. Toen Meghan ontdekte dat er geen geld was om deze keuken zeven dagen per week open te houden, kreeg ze het idee voor het kookboek.

Ook deze vrouwen waren betrokken bij het kookboek Ⓒ Hollandse Hoogte

Meghan praat tijdens de receptie met een van de andere vrouwen achter het kookboek Ⓒ Hollandse Hoogte