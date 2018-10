Vader Sandra Bullock overleden

Bryan Randall post donderdag het bericht, waarin hij schrijft dat John W Bullock ’left the building’ op 18 september om vier minuten over tien in de avond, omringd door familie en vrienden. Hij bedankt de vader van de actrice voor zijn diensten als vader, grootvader en oorlogsveteraan uit de Tweede Wereldoorlog.

Met een knipoog voegt hij daaraan toe: „Ps. Hey God, we sturen je een levend iemand’. De tekst is geschreven bij een zwartwitfoto van de man waarop hij een bord omhoog houdt met de spreuk No bullshit allowed. De instellingen laten niet toe de post te delen. De 52-jarige fotograaf is al drie jaar samen met Sandra Bullock. Zij zit zelf niet op sociale media en heeft nog niet officieel gereageerd op het overlijden van haar vader.