Helena Bonham-Carter praat met overleden prinses voor rol

Dat deed ze om haar zo goed mogelijk in te leven voor haar rol in de Netflix-serie The Crown, waarin ze komend seizoen te zien is als de zus van koningin Elizabeth.

„Ze houdt ervan om zo veel mogelijk de diepte in te gaan met haar rollen, en is altijd bereid om dat extra stapje te doen”, zegt een insider tegen Fox News. „Als dat betekent dat ze met iemand moet praten die paranormale gaven heeft, dan is dat voor Helena geen enkel probleem.”

De 52-jarige Helena zou al eerder de hulp van een paragnost hebben ingeroepen. Dat deed ze naar verluidt voor de rol van Elizabeth Taylor in het BBC-drama Burton and Taylor.