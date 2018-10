Hazes: ’Handig als Ahoy-publiek nieuwe album kent’

„We spelen het nieuwe album, we doen wat ouder werk en natuurlijk wat van mijn vader”, somt André in het kort zijn setlist op in gesprek met ANP Video. „Het is wel heel belangrijk voor de mensen dat ze het album kennen, anders staan ze gewoon tien liedjes niets te doen. Dus dat is wel een belangrijk onderdeel”, lacht hij.

Woensdag werd bekend dat de drie shows allemaal zijn uitverkocht. In drie dagen tijd komen nu bijna 45.000 mensen voor André naar Rotterdam. Of André volgend jaar weer plannen heeft voor shows in Ahoy, laat de zanger nog in het midden. „Misschien mogen we er volgend jaar wel vier doen. Ik weet het niet. Ik hoop het”, zegt hij. „Ik hoop dat ik in Ahoy mag blijven staan en dat we steeds meer shows mogen gaan doen. Ik ben echt lekker op mijn plek daar.”