Fans bezorgd: gaat Bridget Maasland op dieren schieten?

De post van Bridgt op Instagram is een promo voor haar reisvlog Bridget and Leon’s Travel Tips. Wie de vlog bekijkt, ziet dat Bridget een schot afvuurt. „Maar je gaat toch niet echt op dieren schieten?”, vraagt een bezorgde fan zich af. Ook een ander vindt het maar raar: „Eerst zebra’s, dan haal je de trekker over, ik weet dat je ’t nooit zou doen, maar joh...”

En nee, Bridget schiet dan ook niet op dieren; in de video verklaart ze waarom reisgidsen in het natuurgebied een geweer dragen. „Zo kunnen ze, en mógen ze op stropers schieten.” Die stropers proberen soms om over de hekken van het natuurgebied te komen om neushoorns te schieten voor hun hoorns. En natuurlijk kunnen de gidsen zo ook de toeristen zelf beschermen, vertelt de blonde presentatrice, mocht het toch gevaarlijk worden met al die wilde dieren om hen heen.