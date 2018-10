Glennis Grace onderzoekt tournee in Amerika

Glennis stapt donderdag nog in het vliegtuig en komt naar verwachting vrijdagochtend aan op Schiphol. De komende tijd gaat ze samen met haar Amerikaanse manager kijken of er een tournee in Amerika in zit. Dat was vooraf één van haar redenen om mee te doen met America’s Got Talent. „Ik kan nu nog niets aankondigen”, aldus Glennis.

In de finale wist Glennis afgelopen nacht niet bij de laatste vijf te eindigen. Wel mocht ze aan het begin van de show nog optreden met de Amerikaanse superster Bebe Rexha. „Hoe vet is dat om met zo’n dame het podium te delen. Ze vond dat ik wel heel goed kon zingen”, zei Glennis daarover.

