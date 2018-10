Jane Fonda wilde liever geen facelift: ’Ik haat het’

Jane Fonda in Five Acts heet de documentaire en hierin bekent ze dat ze plastische chirurgie heeft gehad, meldt People. Niet dat ze niet tevreden is over het resultaat. Maar ze baalt van de druk die ze voelde van de omgeving, vanuit haar zelfbeeld en andere invloeden. „Ik haat het feit dat ik het nodig had mijzelf fysiek te veranderen om me oké te voelen. Ik wilde dat ik niet zo was.”

„Ik houd van oudere gezichten, doorleefde gezichten. Ik was dol op het gezicht van Vanessa Redgrave. Ik wilde dat ik dapperder geweest was.” Om vervolgens te accepteren: „Ik ben wat ik ben.”

Jane Fonda houdt van het gezicht van Vanessa Redgrave Ⓒ Hollandse Hoogte

En hoewel ze ook op tachtigjarige leeftijd moeite doet om haar uiterlijk goed te houden en aan anti-aging doet, zit ze niet zo met haar leeftijd. „Je leeftijd is eigenlijk meer een kwestie van je houding, dan een chronologisch iets.”