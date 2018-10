Henny Huisman feliciteert Ted Neeley persoonlijk

In het Engels zegt Henny: „ Hallo Ted, Henny Huisman vanuit Nederland. Misschien moet ik zeggen: hallo Jesus Christ. Je speelde het zoveel keren. Ik zag je in Den Haag en ik zag je in Amsterdam. En zoals je weet ik ben een erg grote fan van je. En we ontmoetten elkaar. Vandaag is je verjaardag. 57 jaar oud en je zingt elke dag. Mischien zien we elkaar nog eens, ik hoop het. Dag dag, en heb een leuke dag.”

Een mooi idee, ware het niet dat Henny de jarige op geen enkele manier getagd heeft, waardoor het zeer de vraag is of de acteur de video van de eens zo bekende tv-presentator ooit zal zien. Huisman heeft in elk geval drie uur later 2 likes op het filmpje waarmee hij tot nu toe bijna tweehonderd mensen heeft bereikt. Andere fans feliciteren Ted Neeyley ook en voegen daar wel zijn naam of hashtag aan toe.

