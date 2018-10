Kijkers storen zich aan ’vrolijke opening’ M vooraf aan Oss

„De schreeuw ’Start de show’, het vrolijke roffeltje van Tijs. En dan Oss. Zo fout Margriet, zo ontzettend fout”, reageert een van de kijkers. Ook anderen waren geschokt en hebben met verbazing gekeken. „Slechter dan dit wordt het niet.” „Gevoelloos, kil, respectloos.” Een ander vindt überhaupt de discussie over het gevaar van bakfietsen smakeloos, zo kort op het ongeluk en roept op daarmee te stoppen. „En gewoon respect hebben voor de gezinnen die nu met pijn verder moeten leven.”

Het ongeluk in Oss, waarbij een begeleidster met een elektrische bakfiets met vijf kinderen door een trein werden geramd, waarbij vier van de kinderen omkwamen, zorgde voor ontzetting in het hele land. Een ander begrijpt dan ook dat dit in talkshows terugkomt. „Als ze het ongeluk in Oss hadden overgeslagen, dan had je iets moeten horen.”