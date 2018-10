Miljoenen Amerikanen keken naar Glennis

Alleen in 2015 lag het aantal kijkers naar de finale lager, toen keken er zo’n 9,5 miljoen. Voor zender NBC was de 12,6 miljoen kijkers van woensdagavond desondanks een topscore; het was de best bekeken aflevering, op het eerste deel van de finale op dinsdagavond na met 13 miljoen kijkers.

Glennis Grace wist de talentenjacht niet op haar naam te schrijven. Ze moest het deelnemersveld al voor het einde van de show verlaten toen bekend werd welke acts naar de laatste vijf gingen.

