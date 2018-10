Pieter van Vollenhoven spreekt meeleven Oss uit

„Iedereen leeft mee”, schrijft Pieter van Vollenhoven op Twitter. Zijn zoon prins Pieter-Christiaan noemt het „een vreselijk ongeval.” Van Vollenhoven, erevoorzitter van het Fonds Slachtofferhulp, is blij dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) direct in actie is gekomen na het ongeluk. „Wat goed dat de OVV een verkennend onderzoek naar dit verschrikkelijke ongeval instelt. Naast de schuldvraag willen we immers ook precies weten wat er zich daar heeft afgespeeld. Om lering te kunnen trekken is dit onderzoek van groot belang.”

Eerder liet koningin Máxima weten dat zij en koning Willem-Alexander intens meeleven met de slachtoffers en nabestaanden.

Donderdagochtend kwamen vier kinderen om het leven toen een elektrische bakfiets waarin zij zaten werd aangereden door een trein bij een spoorwegovergang in Oss. Nog een kind en een volwassene, de bestuurster van de zogeheten Stint, liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.