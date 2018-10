Mumford and Sons brengt nieuw album uit

Delta wordt de eerste plaat van Mumford & Sons sinds Wilder Mind uit mei 2015. In 2016 volgde nog wel een EP met daarop muziek die de band maakte met een groep Afrikaanse artiesten.

Mumford & Sons gaat met de nieuwe plaat ook meteen op wereldtournee. Op 4 oktober worden daarvan de details bekendgemaakt. De kans is groot dat ook Nederland wordt opgenomen in het tourschema.

De drie voorgaande albums van Mumford & Sons waren een succes in de Nederlandse Album Top 100. Zowel Sigh No More, Babel als Wilder Mind stonden met 91 weken bijna twee jaar genoteerd.