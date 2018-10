Beyoncé aangeklaagd voor gebruik magische krachten

Kimberly Thompson claimt dat de zangeres een intimidatiecampagne tegen haar voert. Daarbij zou ze ’zwarte magie en toverspreuken’ gebruiken die haar ’seksueel molesteren’, schrijft The Blast. Ook zou Beyoncé haar kitten vermoord hebben.

De drummer werkte zeven jaar voor de band van Beyoncé. Ze gelooft dat de wereldberoemde artieste haar telefoons aftapte en haar financiën controleerde. The Blast deed verder onderzoek naar Thompson en ontdekte dat ze met Beyoncé optrad als deel van een vrouwelijke band. Ze heeft zelf ook verschillende albums uitgebracht onder een eigen label en trad op met The 8G Band in het tv-programma Late Night with Seth Meyers.

Onlangs postte ze nog een video op YouTube waarin ze over gemene mensen sprak. Ze kwam hierin onsamenhangend en chaotisch over.

Een rechter wees het verzoek om een contactverbod van de hand. The Blast kon de woordvoerders van beide partijen nog niet bereiken voor commentaar.