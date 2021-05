Sandra Timmerman: ’Ons gezin is na de dood van mijn ouders volledig uit elkaar gevallen’

Premium Binnenland

Verdriet om ’voorbeeldvader’ Gerko (48) na drama N34: ’Hij was een steunpilaar’

Hij was attent, cijferde zichzelf weg en zag altijd momenten om te helpen. Het overlijden van Gerko Pijlstra (48) komt hard aan in Gramsbergen, waar het verkeersslachtoffer actief was bij verschillende sportverenigingen en een tienerzoon en -dochter achterlaat.