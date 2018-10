Connie Witteman in gips: ’Ik zag het bot uitsteken’

Op Instagram laat ze weten dat ze zes weken in het gips moet. Aan RTL vertelt ze hoe ze het ongeluk beleefde: „ Ik had gedoucht, liep op mijn slippers om mij aan te kleden toen vloog ik met mijn hoofd tegen de deur aan. Ik zwikte mijn voet om en toen zwikte ik langs die slipper.” De zangeres voelde iets kraken en dacht dat het haar spijkerbroek was. „Maar ik zag mijn voet dik worden en het bot eruit steken.”

Bij Shownieuws laat ze weten dat het verder goed met haar gaat. Terwijl zij probeert te bewegen op krukken, zorgt haar verloofde Eugène van Dun goed voor haar. „Hij draagt me op handen, letterlijk.”