Cast spin-off Suits bekend

Naast hoofdrolspeelster Gina Torres spelen Bethany Joy Lenz, Chantel Riley, Isabel Arraiza en Eli Goree een rol. Ook Simon Kassianides en Morgan Spector, die al in de pilot te zien waren, keren terug, meldt Deadline.

Eerder dit jaar werd bekend dat er een spin-off van Suits in de maak is. De reeks draait om advocate Jessica Pearson, gespeeld door Torres, die de lokale politiek in gaat. De serie borduurt voort op het plot van de zevende serie van Suits.

De serie zorgde voor de doorbraak van de inmiddels vertrokken acteurs Patrick J. Adams en Meghan Markle. Markle stopte met haar acteercarrière vanwege haar relatie met de Britse prins Harry.