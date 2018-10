Mercury Prize voor Wolf Alice

Wolf Alice was een van de twaalf genomineerden. Ook onder meer Arctic Monkeys, Florence + The Machine, Lily Allen, Noel Gallagher’s High Flying Birds en Jorja Smith hoorden bij de kanshebbers.

De Mercury Prize is de prijs voor het beste album van het jaar, dat uitgebracht is in Groot-Brittannië en afkomstig is van Britse of Ierse muzikanten. Aan de prijs is een bedrag van 25.000 pond verbonden.

Wolf Alice is dit najaar nog in Nederland te zien. De groep staat op 11 december in TivoliVredenburg in Utrecht.