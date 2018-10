28 Jaar cel voor Suge Knight

Het incident vond plaats in januari van 2015. Knight had vlak daarvoor ruzie gekregen op de set van een commercial voor de film Straight Outta Compton, over het ontstaan van hiphopgroep N.W.A.. De producent zou boos zijn geweest omdat hij niet financieel gecompenseerd werd voor het feit dat hij als personage voorkomt in die film. Hij volgde filmmaker Cle Sloan daarop naar een burgertent, en reed hem en hiphopondernemer Terry Carter aan. Sloan verbrijzelde zijn voet, Carter overleed ter plekke.

De aanklager eiste in eerste instantie levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. In de deal is afgesproken dat twee andere aanklachten tegen Knight, onder meer die voor het bedreigen van Straight Outta Compton-regisseur F. Gary Gray, komen te vervallen. De rechtszaak heeft ruim drie jaar geduurd, omdat Knight zich geregeld liet opnemen in een ziekenhuis en meer dan tien advocaten ontsloeg.

Lillian Carter, de vrouw van het dodelijke slachtoffer, verklaarde donderdag tegenover de L.A. Times: „Ik dacht dat ik me opgelucht zou voelen. Maar ik voel me nog net zo rot en verdrietig als op het moment dat ik hoorde dat Terry overleden was.”