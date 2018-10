Danny DeVito: ’Ik heb Michael Douglas’ leven gered’

„Op de set kwam een vent aan met een pick-up truck, en die had slangen bij zich”, vertelt Danny. „Ik ben zelf bang voor slangen, dus ik kwam niet in de buurt. Maar Michael hing de hot shot uit dus die pakt een van die slangen.” De acteur zegt dat hij Michael nog waarschuwde. „Ik riep nog: dat is een slang, dat ding kan je bijten. En toen werd hij in z’n hand gebeten.”

Danny, die aan de start van de beide carrières van de acteurs een huis deelde met Michael, schoot meteen ter hulp. „Ik heb altijd gehoord dat het beste wat je kan doen, het gif eruit zuigen is. Dus dat heb ik gedaan. Ik zei nog tegen hem: het is maar goed dat je niet in je ballen gebeten bent, want dan was je nu dood geweest.”