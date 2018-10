Yolanthe en Wesley wachten op telefoontje over adoptie

„We wachten nu tot we worden gebeld”, vertelt Yolanthe aan het AD. Een kwestie van weken is het echter niet, benadrukt ze. „Het kan nog wel twee jaar duren voordat we iets horen. Als het komt, dan komt het.”

„Omdat ik samen met Wes al op zoveel plekken heb gewoond, kijk ik niet ver vooruit. Waarom zou ik van iets dromen, als ik de droom al leef”, aldus de 33-jarige presenatrice. „Ik ben nu gelukkig, heb een carrière waar ik hard voor heb gewerkt.”

Yolanthe werd na een lang en medisch traject in 2015 voor het eerst moeder van haar zoontje Xess Xava. „Ik heb Xess altijd bij me, hij is mijn alles”, reageert ze. Wesley kreeg eerder al een zoon uit een eerdere relatie, de nu elfjarige Jessey.