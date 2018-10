Rihanna krijgt overheidsfunctie

In de verklaring schrijft de overheid: „Robyn ’Rihanna’ Fenty heeft de titel gekregen omdat ze een prominente Barbadaan is die aanzienlijk heeft bijgedragen aan het imago van het eiland in de wereld. Rihanna heeft met haar liefdadigheidswerk, vooral op het gebied van gezondheid en onderwijs, haar grote liefde voor dit land laten zien.”

Premier Mia Amor Mottley liet daarnaast weten: „Ze laat haar vaderlandsliefde zien door veel terug te geven aan dit land en haar eiland altijd te koesteren als haar thuisbasis.”

Nieuw imago

Rihanna was al cultureel ambassadeur van Barbados. Ze kijkt uit naar haar nieuwe functie, zo zei ze in een statement aan People. „Ik had niet trotser kunnen zijn op deze prestigieuze titel in mijn thuisland. Ik kan niet wachten om met premier Mottley te werken aan een nieuw imago voor Barbados. Elke Barbadaan zal moeten bijdragen aan deze inspanningen, en ik ben klaar voor, en enthousiast over, mijn verantwoordelijkheden.”

Welke taken de zangeres in haar nieuwe functie precies krijgt, is nog niet duidelijk.