Nick Cannon reageert op kritiek Kanye West

Eerder op de dag had Kanye via Instagram afgegeven op Nick, Drake en Tyson Beckford. Hij liet daarin weten dat hij nu het mentaal beter met hem gaat, hij zijn mening wilde geven over een aantal zaken. Daarna waarschuwde hij het trio het niet meer over zijn vrouw te hebben.

Kim en Nick waren ooit een setje. Kanye zei daarover: „Ik begrijp dat je iets met mijn vrouw hebt gehad, maar als je een interview geeft, heb het dan niet over haar. Als iemand er naar vraagt zeg dan: Ik respecteer Ye. Ik ga het daar niet over hebben.”

Nick reageerde ook op Instagram. Hij zei dat hij blij was dat het beter gaat met Kanye, en dat hij de rapper altijd heeft gerespecteerd. „Maar ik moet je dit zeggen kerel: ik heb naar mijn mening nooit iets respectloos gezegd over jouw huwelijk en relatie. Ik neem er mijn pet voor af, ga zo door. Maar jij gaat mij niet vertellen wat ik wel en niet kan zeggen.” Hij nodigde Kanye daarna uit voor zijn show Wild ’n Out om samen grappen te maken over Kim en zijn eigen ex-vrouw, Mariah Carey.

Kiki

Kanye ging in zijn posts ook tekeer tegen Drake. Hij neemt het zijn collega kwalijk dat die nooit heeft gereageerd op geruchten dat hij iets met Kim heeft gehad. Ook waardeert Kanye het niet dat Drake het in zijn zomerhit In My Feelings over ene Kiki heeft, een bekende bijnaam van Kim. „Als ik een vriendinnetje had uit Chicago dat Ranita heette, dan zou ik nooit als jij met Rihanna getrouwd was een liedje maken dat Riri heet.”

Hij gelooft niets van Drakes uitspraken dat hij niet weet waar de geruchten over Kim vandaan komen. „Doe niet alsof je geen idee hebt, daar ben je te slim voor man. Maak gewoon geen plaat met zoiets misleidends erop.”