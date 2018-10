Disney pauzeert Star Wars-films

De tegenvallende resultaten van Solo: A Star Wars Story dit voorjaar werden door veel critici verklaard door een verzadiging onder de fans, die in tweeënhalf jaar vier films uit de franchise kregen voorgeschoteld. Iger geeft hen gelijk. „Ik heb de beslissing gemaakt over die timing, en ik denk dat ik de fout in ben gegaan door te veel, te snel uit te brengen.”

Het bedrijf zet dan ook de rem op de films uit ’een sterrenstelsel ver, ver weg.’ Iger: „Maar dat betekent niet dat we geen films meer gaan maken. J.J. Abrams is druk bezig met Episode IX en er worden nieuwe saga’s ontwikkeld waar we nog niet veel over hebben meegedeeld.”

Disney bespreekt momenteel intern de toekomst van de franchise. „We zijn nu op het moment dat we beslissingen gaan maken over wat er gaat komen na de film van J.J. We gaan daarbij in ieder geval iets voorzichtiger zijn in het volume en de planning.”