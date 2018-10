Caitlyn Jenner: ’Ik zal altijd vader blijven’

In tv-programma Loose Women vertelt de oud-atleet donderdag dat haar jongste dochters Kendall en Kylie Jenner, toen 19 en 17 jaar, zich in eerste instantie afvroegen hoe ze hun vader moesten gaan noemen toen Bruce aankondigde als Caitlyn verder te gaan. „Ik keek ze aan en zei: ’papa’”, herinnert de realityster zich. „Ik zei: ik zal altijd jullie pa zijn. Tot op de dag dat ik sterf ben ik jullie vader, dus voel je niet bezwaard me zo te noemen.”

Naast Kendall en Kylie heeft Caitlyn nog vier kinderen. Met haar eerste vrouw kreeg ze een zoon, Burt, en een dochter, Cassandra. Uit haar tweede huwelijk heeft ze twee zoons, Brandon en Brody. Ze was tijdens haar huwelijk met Kris Jenner stiefvader van Kourtney, Kim, Khloé en Robert Kardashian.