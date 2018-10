’Roel van Velzen jaloers op Talent Academy’

„Ik werd er wel heel vrolijk van. Ik vind het een feelgoodprogramma geworden. Als kijker wordt je meegenomen in iemands verhaal”, vertelt Roel. „Er zijn veel talentenjachten. Wat The Talent Project onderscheidt van alle andere shows is dat kijkers kandidaten echt leren kennen en zien hoe ze met zichzelf aan de slag gaan in honderd dagen.”

Caro Emerald, Roel van Velzen en Chantal Janzen vormen samen de jury van de show. Anders dan bij The Voice of Holland en Idols gaan kandidaten van The Talent Project twee keer op auditie in één aflevering. In ieder item krijgen kijkers in sneltreinvaart te zien wat de talenten tussendoor in honderd dagen geleerd hebben op de Talent Project Academy. Roel: „Dat is het unieke aan The Talent Project. In een aflevering krijg je in een minuut of acht alles te zien, tot en met de tweede auditie.”

Op de Talent Project Academy werken veertien professionals honderd dagen lang met de talenten die door de jury worden uitverkoren om hun zangtalent te ontwikkelen. De coaches geven les in tien verschillende vakken. Roel: „Ik ben jaloers op de mensen van de academy. Ze doen het zo goed. Ze zitten er niet voor zichzelf. Ze zitten er om het beste uit de talenten te halen. Ik zou er zelf ook nog veel kunnen leren.”

