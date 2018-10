Rick Brandsteder zet zich in voor ernstig zieke kinderen

Brandsteder schrok toen hij voor het eerst hoorde over metabole ziekten. „Ik wist niet dat zoveel gezinnen hier dagelijks mee worstelen”, vertelt Rick. „En dat het zelfs één van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland is. Dat heeft me echt totaal verrast.”

Het greep hem aan dat dit gewoon in Nederland speelt, terwijl maar weinig mensen er vanaf lijken te weten. „Metabole ziekten zijn nog zo onbekend. Toen ik aan vrienden en bekenden vertelde over mijn ambassadeurschap, wist bijna niemand waar ik het over had. Sinds ik van het bestaan van deze kinderen weet, voel ik mij geroepen om mij voor ze in te zetten. Als bekend persoon kan ik hopelijk helpen om dit onder de aandacht te brengen.”

Als ambassadeur is Rick actief rond de VriendenLoterij PrijzenMarathon, gaat hij meedoen met de Obstacle Race op 18 november in Amsterdam en zal hij het onderwerp regelmatig aankaarten in de media. „Ik wil bereiken dat het hele land metabole ziekten kent. En dat we samen onze schouders eronder zetten om al deze kinderen en hun families te helpen.”

Stichting Metakids financiert onderzoek om metabole ziekten behandelbaar te maken. Veel metakids halen hun eerste verjaardag niet, terwijl anderen levenslang lichamelijk en verstandelijk beperkt raken. Artsen verwachten dat bij voldoende geld voor noodzakelijk onderzoek binnen 30 jaar vrijwel alle metabole ziekten behandelbaar zijn en geen enkel kind hieraan hoeft te overlijden.