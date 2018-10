Koning Filip mag gratis naar musea

Met deze pas, officieel de museumPASSmusées, kan hij kosteloos naar één van de 120 deelnemende Belgische musea.

Koning Filip kreeg de pas gratis en voor niks, maar voor het ’gewone volk’ kost de kaart 50 euro per jaar. De initiatiefnemers van de pas willen het museumbezoek in België ermee stimuleren en hopen over vijf jaar een half miljoen kaarthouders te hebben.