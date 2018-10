Uitspraak in voogdijzaak Boris en Lilly Becker

Na zes uur durende onderhandelingen in de rechtbank van Londen, heeft de rechter ten gunste van Lilly bepaald. Hoewel Boris en Lilly nog steeds de gedeelde voogdij over de 8-jarige Amadeus hebben, mag Lilly bepalen waar hun zoon gaat wonen.

Sinds de aangekondigde scheiding woonde hun zoon bij Lilly in Londen en dat zal hij ook blijven doen.„Vader en moeder hebben wel de mogelijkheid om samen te bepalen wanneer en hoe vaak hun kind bij de andere ouder verblijft”, verduidelijkt familierechtdeskundige Andreas Perner aan de Duitse krant Bild. „Als ze hier niet uitkomen, kan de rechtbank opnieuw tussenbeide komen.”

„Het gaat goed met Amadeus en mij. Het hoort nou eenmaal bij het leven, maar nu moeten we even op adem komen. Het was niet makkelijk”, reageerde Lilly donderdagavond tijdens de première van Flashdance in Hamburg. „Het was even doorbijten. Je doet een belofte en denkt dat het voor altijd is, maar dan blijkt het toch niet te werken.”

