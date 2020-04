Iris Kroes presenteert eerste 8D-track van Nederland

’8D-muziek’ klinkt alsof de luisteraar in een heel grote ruimte is en de muziek vanuit alle kanten komt. Brighter Day is met deze techniek opgenomen. Volgens Kroes is dit nog nooit eerder in Nederland gebeurd.

Om de 8D-techniek te kunnen ervaren moet het nummer wel met een koptelefoon op worden geluisterd. Het nummer wordt de komende dagen ook beschikbaar via andere streamingdiensten.

Kroes werd in 2011 bekend toen zij meedeed aan The Voice of Holland, ze ging er uiteindelijk met de winst vandoor.