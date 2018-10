Dagelijks videotips tijdens ADE

ADE werkt voor de videotips samen met de nieuwe partner Desperados. Het biermerk, dat ook eigen podia heeft op Lowlands, Awakenings, Mysteryland en Defqon, organiseert op de openingsavond van ADE een kick-offparty op een nog geheime locatie met het Nederlandse dj-duo Detroit Swindle.

Het Amsterdam Dance Event is 's werelds grootste club- en conferentiefestival van de elektronische muziek. Het wordt geopend door het Metropole Orkest en Colin Benders (voorheen bekend als Kyteman). Vorig jaar trok ADE 395.000 bezoekers. Tijdens ADE treden meer dan 2500 artiesten op in de hoofdstad in een recordaantal van bijna tweehonderd locaties.