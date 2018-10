Tom Jones hoopt ’speciale spark’ te vinden

„Kom maar op met die V’s, ik ben terug”, twittert Olly Murs, waarmee hij refereert aan het V-teken dat symbool staat voor het programma. Ook zijn mede-coaches hebben er zin in. Zo hoopt Tom Jones ’iemand met een speciale spark’ te vinden en blijft de Amerikaanse will.i.am. aan om als eerste de nieuwste Britse artiesten te ontdekken.

Hoewel er qua coaches niets is veranderd in het nieuwe seizoen, zijn er wel wijzigingen in de opzet van de show. Zo mogen deelnemers vanaf nu ook bestaan uit trio’s in plaats van alleen duo’s of alleen.

„Geen enkele dag is hetzelfde. Ik vraag me altijd af ’waar ben jij al die tijd geweest?’. Nu er ook trio’s mee mogen doen, wordt het extra bijzonder”, reageert Emma Willis, presentatrice van de show.