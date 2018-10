Lily Allen kan niet tegen verlies

De Hyundai Mercury Prize wordt jaarlijks uitgereikt voor het album van het jaar. Allen maakte kans voor haar album No Shame, dat in juni uitkwam. Toen de zangeres hoorde dat niet zij, maar rockband Wolf Alice er met de prijs vandor ging, barstte ze in tranen uit.

„Bel 112, ik ben beroofd!”, schreef Lily vervolgens op Twitter. Later lijkt de zangeres in de gaten te hebben, dat haar gedrag niet bepaald sportief is. „Ik ben overigens gek op Wolf Alice en ze hebben het verdiend te winnen. De volgende keer win ik dat ding.”