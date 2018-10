Glennis Grace terug in Nederland

Hoewel er ruim twaalf miljoen Amerikanen naar haar hebben gekeken in de finale van de talentenjacht, staat Glennis Grace nog duidelijk met beide benen op de grond. Op de vraag wat ze nu het eerste gaat doen, antwoord ze dan ook: „Naar huis! Bijkomen van alles wat er is gebeurd. Want het is wel heel veel geweest, het was gewoon heel intens.”

Ze kijkt dan ook erg uit naar haar eigen bed. En: „Lekker schoonmaken, gewoon je eigen dingetjes doen. Lekker het weekend in je eigen huis zijn.”

Een echt hoogtepunt kan de zangeres niet benoemen. „Nee, daar kan ik niet op komen nu. Dan zou ik zeggen de finale, want dat was hetgeen wat ik graag wilde bereiken en dat heb ik bereikt.”

Hoewel de zangeres blij is terug te zijn, wil ze zeker terug naar Amerika. „Jazeker, maar nu nog niet. Ik heb nog een aantal dingen hier te doen zoals de Whitney-shows in AFAS Live, dus daar ga ik maandag mee aan de slag. Ik val dus niet in een zwart gat.”