Japanse actrice Sei Ashina (36) overleden

Ashina is vooral bekend geworden door haar rol in het historisch drama Silk uit 2007, een internationale co-productie die is geregisseerd door de Canadees François Girard, ook bekend van zijn regie van de film The Red Violin.

De Japanse begon in 2002 met acteren. Daarvoor was ze fotomodel. Ze werd gecast voor de rol in Silk uit 800 kandidaten die zich hadden aangemeld.

Volgens haar broer, die Ashina vond in haar appartement, heeft ze geen boodschap achtergelaten. De politie doet nog wel onderzoek naar de omstandigheden rond haar dood.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0800-0113 of www.113.nl