Sjoukje Hooymaayer (78) overleden

Bij de actrice is begin april dit jaar een vergevorderde vorm van eierstokkanker geconstateerd. Zelfs na zware en intensieve behandelingen zou de kans op genezing minimaal zijn. In overleg met haar kinderen en de behandelend artsen zag Hooymaayer af van die therapieën.

„De familie is dankbaar dat zij haar zelf hebben kunnen verzorgen en ondersteunen, met name, in de laatste paar dagen van haar leven. Dit was ook haar grote wens: Intiem en eigen”, laat Cornelissen vrijdag weten. „Sjoukje heeft de afgelopen maanden ontzettend genoten van het mooie weer en de prachtige zomer. De tuin en de hondjes en bovenal van de vrijheid om thuis te kunnen zijn. De laatste voorstelling van My Fair Lady en het afscheid in Koninklijk Theater Carré ontroerde haar. Sjoukje voelde zich gedragen en gesteund door zoveel mensen. Alle kaarten en bloemen die zij heeft ontvangen, naar aanleiding van haar ziekte, en haar afscheid van het toneel werden met een mix van verwondering en blijdschap ontvangen.”

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

De brief

Via een ontroerende brief nam Sjoukje op 12 april op deze pagina afscheid van haar publiek. Ze schreef toen:

‘Het leven moet gevierd!’

‘Uit nader onderzoek is gebleken dat het bij mij gaat om eierstokkanker in een ver gevorderd stadium. Omdat de kans op genezing minimaal is, ook na zware en ingrijpende behandelingen, heb ik na overleg met mijn kinderen en de oncoloog besloten hiervan af te zien.

Ik voel me gekoesterd in de liefde en aandacht van mijn kinderen, familie, vrienden en collega’s. Ik realiseer me dat er vrijwel niemand is die in zijn of haar familie, of naaste omgeving, niet iemand kent die door deze ziekte getroffen is en ik wens al diegenen sterkte.

Ik hoop dat men mijn privacy, en die van mijn familie, wil respecteren.

Maar ik wil absoluut, als dat gaat, weer het toneel op om met volle teugen te genieten van de interactie met de zaal en van mijn collega’s.

Want dát ervaren geeft energie en joie de vivre.

Het leven moet geleefd en gevierd worden.

Sjoukje Hooymaayer

My Fair Lady

Hooymaayer is bij het grote publiek vooral bekend van haar rol in hitserie Zeg ’ns Aaa. Recent speelde ze nog een rol in de musical My Fair Lady. Direct nadat ze het slechte nieuws kreeg, nam Sjoukje zich één ding voor: ze wilde nog spelen. Half april maakte ze dus toch weer haar opwachting op het podium. ,,De hele dag heb ik me erop lopen verheugen. Ik dacht steeds: ’Ik mág weer, na vijf weken’. De laatste keer dat ik speelde, wist ik nog niet wat er aan de hand was. Maar ik was zó moe, zó verschrikkelijk moe. Ik kon werkelijk niet meer. Dat heb ik nu niet”, liet ze toen weten aan Privé.

Bekijk ook: Ontroerde Sjoukje weer terug in My Fair Lady

Nationale beroemdheid

Ze speelde William Shakespeare, Botho Strauss en andere schrijvers van groots toneelrepertoire, maar Sjoukje Hooymaayer werd echt een nationale beroemdheid als de charmante, meelevende en chaotische dokter Lydie van der Ploeg in Zeg 'ns Aaa, de tv-komedie van onder anderen Chiem van Houweninge. De razendpopulaire sitcom beleefde tussen 1981 tot 1993 meer dan tweehonderd afleveringen bij de VARA. Er was eigenlijk niemand die nooit keek naar de belevenissen van de huisarts en haar lawaaierige huishoudster Mien Dobbelsteen (Carry Tefsen).

Sjoukje Hooymaayer deed in 1965 eindexamen aan de toneelschool. Ze kreeg meteen een contract bij de Arnhemse Toneelgroep Theater, waar ze bleef tot ze ging freelancen en lesgeven. Ze sleepte in 1974 een Colombina in de wacht met haar vertolking van Butler in Kleine Alice van Edward Albee. Zeg 'ns AAA maakte dat ze in 1984 kon meedelen in de vreugde om het verkrijgen van de kijkersprijs Gouden Televizier-Ring.