’Vollere’ Jesy Nelson weggepest uit meidengroep Little Mix

„Ik werd gezien als degene met obesitas, de dikke”, vertelt de 29-jarige Jesy in de Britse editie van Cosmopolitan. De zangeres vergeleek zichzelf daardoor ook constant met haar collega’s. „Ik kan niet geloven hoe ellendig ik me toen voelde.”

Jesy bereikte haar dieptepunt tijdens opnames van de videoclip Sweet Melody vorig jaar. „We zaten in lockdown en dat was de eerste keer dat ik een pauze nam en thuis was bij de mensen van wie ik houd. Ik was nog nooit zo gelukkig geweest en had dat niet door tot het moment dat ik weer aan het werk ging. Ik werd gelijk een ander persoon en had last van angst.”

Streng dieet

Voor de opnames ging de zangeres op een streng dieet en op de set raakte ze in paniek. „Omdat ik er niet uitzag zoals ik wilde. Ik vond het zo moeilijk om gewoon gelukkig te zijn en te genieten.”

Daarna was Jesy niet aanwezig bij verschillende optredens van Little Mix, bekend van nummers als Wings en Black Magic. In december werd bekend dat de zangeres na tien jaar uit de groep stapte omdat ze kampte met mentale problemen. Jade Thirlwall, Perrie Edwards en Leigh-Anne Pinnock gaan wel als trio door. Jesy richt zich nu op haar solocarrière.