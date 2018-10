Alec Baldwin keert terug als Trump in SNL

„Ik heb er enorm veel plezier in”, zei Baldwin over zijn rol in het satirische televisieprogramma. „Het zijn allemaal goede vrienden en ik vind het fijn om er bij te zijn. Als de show goed is, kan er niets tegenop. Ik denk wel dat ik het soms ga doen, niet te vaak”, zei de acteur, refererend aan zijn optreden als Trump in de show. „Omdat ik denk dat er anders gauw een soort van vermoeidheid optreedt.”

Er werd een tijd aan getwijfeld of Baldwin wel terug zou keren met zijn hilarische vertolking van de Amerikaanse president. In een interview met The Hollywood Reporter in maart gaf de acteur aan dat het spelen van Trump elke keer weer een zware klus voor hem was. „Elke keer dat ik hem speel is het een lijdensweg. Dan denk ik: ik kan het niet!”, verzuchtte hij.

De echte Donald Trump reageerde direct op deze woorden. „Alec, het was een lijdensweg voor hen die gedwongen waren om te kijken”, tweette hij. Mogelijk heeft Alec mede door deze reactie besloten om nogmaals in de huid van ’The Donald’ te kruipen.