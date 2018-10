Elton John krijgt schadevergoeding voor leugens hond

'Elton's dog did this to my girl', kopte The Sun in februari. Een kind zou volgens de krant ’Freddy Krueger-achtige verwondingen’ hebben opgelopen door de hond. Ook zouden de zanger en zijn man nooit meer hebben geïnformeerd naar de gezondheid van het slachtoffer.

Het verhaal werd al snel door verschillende kranten overgenomen, maar volgens de advocaat van John en Furnish is er niets waar van de beschuldigingen. „De verwondingen waren niet ernstig en de eisers hebben verschillende keren aan de vader en de nanny van het meisje gevraagd hoe het met haar ging. Iedere keer kregen ze te horen dat het goed met haar ging”, zo meldt hij aan het Britse ITV News.

Hoeveel Elton John en zijn man als schadevergoeding krijgen, is niet bekend, maar het zou om een aanzienlijk bedrag gaan. Als onderdeel van de schikking moet The Sun bovendien excuses aanbieden aan het stel.