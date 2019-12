Wedding bells! Ranomi Kromowidjojo gaat trouwen

Op een wel hele bijzondere plek is Ranomi door Ferry ten huwelijk gevraagd. „Helemaal in de wolken, daar boven op de berg #YES #JA” schrijft de zwemster op Instagram bij een foto waarop te zien is dat ze een ring om heeft.

Zowel Ranomi als Ferry zijn olympisch kampioen zwemmen geweest. Eerder maakte de zwemster bekend dat ze nog blijft zwemmen tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Daarna wil ze zich volledig focussen op haar relatie met Ferry.