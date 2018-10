Cuba kijkt uit naar een Spaans staatsbezoek

De vorige Cubaanse president Raúl Castro heeft hen in 2016 al uitgenodigd, maar tot nu toe is het nog niet tot een visite gekomen. Volgens Cubaanse media was het onder meer de eerder dit jaar afgetreden Spaanse premier Mariano Rajoy die een staatsbezoek van Felipe ophield. Spaanse bedrijven lobbyen al langer in Madrid om een staatsbezoek. Spanje is een van de grootste buitenlandse investeerders en er zijn ook veel Spaanse bedrijven actief op Cuba.

Rajoy leek het echter geen goed idee om Raúl Castro te bezoeken, maar nu in Cuba een nieuwe generatie aan het bewind is in de persoon van president Miguel Díaz-Canel liggen de kaarten anders. Een nieuwe premier in Spanje en een nieuwe president in Cuba, dat moet een nieuwe start kunnen betekenen, aldus waarnemers in Havana. Die hopen dan ook op een ontmoeting in New York tussen Sanchez en Díaz-Canel.

Felipes vader koning Juan Carlos is twee keer op Cuba geweest, maar niet voor een staatsbezoek. In 1999 woonde hij de Ibero-Latijnsamerikaanse top bij en in 2016 was hij aanwezig bij de uitvaart van Cuba’s leider Fidel Castro.