Man Bibian Mentel: ’Ik grijp niet naar de fles’

„Het is oké, maar zo voelt het niet. De leegte is nu al groot en morgen is ook je lichaam weg en zal die leegte verder groeien. Maar ik pak niet naar de fles of verdovende middelen”, gaat hij verder.

„Ik wil die pijn zo hard mogelijk voelen zodat jij die leegte weer zo snel mogelijk kan opvullen met onze grenzeloze liefde”, vervolgt Edwin. „De leegte zal plaatsmaken voor alle mooie herinneringen en ik zal je weer voelen en proberen jouw warmte verder te blijven verspreiden.”

„Ik mis je lieve schat, ik mis alles aan je! We are united, we are one! Je man for ever!” sluit Edwin zijn bericht af.

Bibian Mentel overleed maandag op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.