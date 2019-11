Meryl Streep en Emma Stone hosten Met Gala in 2020

Het thema van dit jaar werd ook verklapt. De tentoonstelling van dit jaar draait om 'About Time: Fashion and Duration'. De expositie, die te zien is van 7 mei tot en met 7 september volgend jaar, zal draaien om de vluchtigheid van mode. Er wordt teruggeblikt naar mode van vroeger en er wordt gekeken hoe we ons in de toekomst zullen kleden.

Het Met Gala wordt georganiseerd rondom de opening van de tentoonstelling in het Metropolitan Museum of Art. Voor de rode loper zijn honderden bekende gezichten uitgenodigd. Volgend jaar is het de 72e keer dat het evenement wordt georganiseerd.