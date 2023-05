Premium Het beste van De Telegraaf

Theaterrecensie ’Stayin’ alive disco fever’ braaf dans- en meezingfeestje

— Wat: theaterconcert — Spel: Esmée Dekker, Ferry Doedens, Linda Verstraten, Nigel Brown, Judith van der Wijst, — Martijn Vogel — Info: — degraafencornelissen.nl

V.l.n.r. Judith van der Wijst, Ferry Doedens, Linda Verstraten, Nigel Brown, Esmée Dekker en Martijn Vogel. Ⓒ Anniek de Wild

Het is haast onmogelijk om met je billen in het rode pluche te blijven plakken wanneer er discohits als Night fever, Last dance, I will survive en Yes sir, I can boogie voorbij komen. Het theaterconcert Stayin’ alive disco fever is wat dat betreft een swingend feest der herkenning.