Lieve reacties op overlijden Sjoukje: ’Wat heeft ze veel vreugde gebracht’

Zo herinnert iemand zich dat zij ooit in Velp woonde, in de krantenwijk die hij liep, een ander zat altijd bij haar zoon in de trein en genoot altijd van haar optredens op tv en toneel. En natuurlijk refereren de meesten aan de rol van dokter Van der Ploeg van Sjoukje Hooymaayer in Zeg ’ns Aaa.

En dat laatste weten allen nog. „Altijd leuke tv.” Velen denken terug aan de avonden nog dat ze dat programma keken: ’De straten waren leeg’ en ’iedereen bleef thuis’. „Was altijd vaste prik vroeger op zaterdagavond. Ik heb geen aflevering gemist.” „Ik zag haar pas nog op tv. Sterk en mooi... maar ziek. Een bijzondere vrouw. Wat heeft ze met haar rol in Zeg ’ns Aaa veel vreugde gebracht. We bleven er allemaal voor thuis.”

Ook betuigen velen hun meeleven en respect. „ Toch nog zo snel. Bewonderingswaardig hoe zij met haar diagnose en ziekte is omgegaan. Mijn deelneming voor de familie.” „Dag dokter, bedankt voor hele mooie tv-jaren. Rust zacht.”