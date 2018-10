Lingeriemerk verwijdert Handmaid’s Tale-kostuum na woede publiek

Het merk kwam onder vuur nadat ze het Brave Red Maiden’-kostuum hadden aangeboden, dat refereert aan de outfit die in de serie wordt gedragen door vrouwen die als seksslaven gedwongen worden draagmoeder te zijn. De omschrijving bij het kostuum luidde: „Er is een vervelende dystopische toekomst ontstaan waarin vrouwen niets meer te zeggen hebben. Wij zeggen echter: wees krachtig en spreek je uit in dit exclusieve Brave Red Maiden-kostuum.”

Mensen konden de knipoog niet waarderen. Ze spraken hun woede en verontwaardiging uit op Twitter, waarbij ze het merk attendeerden op het feit dat de kostuums een zware politieke lading hebben gekregen. Ze zijn juist een internationaal symbool geworden in de strijd voor vrouwenrechten. „Dat niemand eraan heeft gedacht dat een sexy versie van een outfit die staat voor rituele verkrachting niet alleen een beetje raar is, maar totaal f*cking fout op elk niveau.”

Toch vinden sommigen de collectieve verontwaardiging overdreven. Zij menen dat het lingeriemerk is gezwicht voor de ’het is ok om je door alles aangevallen te voelen-cultuur’ .